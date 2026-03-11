Cinéma Arudy Printemps du cinéma Le gâteau du président VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Printemps du cinéma Le gâteau du président VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy jeudi 19 mars 2026.
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-19
2026-03-19
1h42 VOSTFR. Drame de Hasan Hadi, avec Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem.
Dans l’Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président. Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, bouleverse son quotidien. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
