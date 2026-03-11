Cinéma Arudy Printemps du cinéma Maigret et le mort amoureux Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Printemps du cinéma Maigret et le mort amoureux

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-23

fin : 2026-03-23

2026-03-23

1h20 Policier de Pascal Bonitzer, avec Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot, Irène Jacob, Micha Lescot.

Le commissaire Jules Maigret est appelé au Quai d’Orsay après la découverte du corps d’un ancien ambassadeur assassiné. En enquêtant, il découvre que le défunt entretenait depuis cinquante ans une correspondance amoureuse secrète avec une princesse récemment veuve, et plonge au cœur d’un mystère où secrets de famille et lettres passionnées éclairent peu à peu l’affaire. .

cinemarudy64@orange.fr

