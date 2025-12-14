Cinéma Arudy Quand passent les cigognes C ta toile Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Quand passent les cigognes C ta toile

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-05

fin : 2026-01-05

1958 Russie 1h37 Drame, Guerre, Romance de Mikhail Kalatozov

avec Tatiana Samoilova, Aleksey Batalov, Vasili Merkuryev

Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument amoureux. Mais lorsque l’Allemagne envahit la Russie, Boris

s’engage et part sur le front. Mark, son cousin, évite l’enrôlement et reste auprès de Veronika qu’il convoite. Sans

nouvelle de son fi ancé, dans le chaos de la guerre, la jeune femme succombe aux avances de Mark. Espérant

retrouver Boris, elle s’engage comme infi rmière dans un hôpital de Sibérie.

Rendez-vous ciné-club animé par Christelle Véron autour d’un film choisi par un fidèle spectateur du cinéma. .

English :

