Cinéma Arudy Quand passent les cigognes C ta toile Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Quand passent les cigognes C ta toile
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-05
fin : 2026-01-05
2026-01-05
1958 Russie 1h37 Drame, Guerre, Romance de Mikhail Kalatozov
avec Tatiana Samoilova, Aleksey Batalov, Vasili Merkuryev
Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument amoureux. Mais lorsque l’Allemagne envahit la Russie, Boris
s’engage et part sur le front. Mark, son cousin, évite l’enrôlement et reste auprès de Veronika qu’il convoite. Sans
nouvelle de son fi ancé, dans le chaos de la guerre, la jeune femme succombe aux avances de Mark. Espérant
retrouver Boris, elle s’engage comme infi rmière dans un hôpital de Sibérie.
Rendez-vous ciné-club animé par Christelle Véron autour d’un film choisi par un fidèle spectateur du cinéma. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
