Cinéma Arudy Rapaces Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Rapaces Cinéma Saint Michel Arudy vendredi 8 août 2025.

Cinéma Arudy Rapaces

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

1h44 Thriller de Peter Dourountzis avec Sami Bouajila, Mallory Wanecque, Jean-Pierre Darroussin, Valérie Donzelli, Andréa Bescond Samuel, journaliste, et Ava, sa fille et stagiaire, couvrent pour leur magazine le meurtre d’une jeune fille attaquée à l’acide. Frappé par la brutalité de ce meurtre, ainsi que par l’intérêt de sa fille pour l’affaire, Samuel décide de mener une enquête indépendante, à l’insu de sa rédaction, et découvre des similitudes troublantes avec le meurtre d’une autre femme… .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English : Cinéma Arudy Rapaces

German : Cinéma Arudy Rapaces

Italiano :

Espanol : Cinéma Arudy Rapaces

L’événement Cinéma Arudy Rapaces Arudy a été mis à jour le 2025-07-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées