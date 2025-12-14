Cinéma Arudy Rebuilding VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Rebuilding VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

1h 35min | Drame

De Max Walker-Silverman | Par Max Walker-Silverman

Avec Josh O’Connor, Meghann Fahy, Kali Reis

EN VOSTFR Dans l’Ouest américain, dévasté par des incendies ravageurs, Dusty voit son ranch anéanti par les flammes. Il trouve refuge dans un camp de fortune et commence lentement à redonner du sens à sa vie. Entouré de personnes qui, comme lui, ont tout perdu, des liens inattendus se tissent. Porté par l’espoir de renouer avec sa fille et son ex-femme, il retrouve peu à peu la volonté de tout reconstruire.

Séance précédée d’un court-métrage .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English :

L’événement Cinéma Arudy Rebuilding VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées