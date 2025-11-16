Cinéma Arudy Regarde Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Regarde

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

2025-11-16

2025-11-16

2025-11-16

1h31 Comédie dramatique.

De Emmanuel Poulain-Arnaud.

Avec Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles.

Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs. .

