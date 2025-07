Cinéma Arudy Renard et lapine sauvent la forêt Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

1h 11min | Aventure, Animation, Famille. A partir de 6 ans.

De Mascha Halberstad, par Fabie Hulsebos.

Avec Rob Rackstraw, Dan Renton Skinner, Jamie Quinn

Il se passe des choses étranges dans la forêt ! Hibou a disparu, des rats malicieux terrorisent le voisinage et un lac déborde, menaçant les maisons des habitants de la forêt. Serait-ce l’œuvre d’un castor mégalomane ? Renard et Lapine sont bien décidés à le découvrir. Ils doivent retrouver Hibou et sauver la situation. Leur amitié sera mise à rude épreuve ! .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

