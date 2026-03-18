Cinéma Arudy Rural Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Rural

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

1h30 Documentaire de Edouard Bergeon.

Edouard Bergeon ( Au Nom de la Terre ) nous plonge dans la vie de Jérôme Bayle, éleveur charismatique du Sud-Ouest et figure nationale de la ruralité. Avec humour et tendresse, il dresse un portrait sensible de l’agriculture familiale française d’aujourd’hui et de ceux qui se battent pour la faire perdurer. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy Rural

L’événement Cinéma Arudy Rural Arudy a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées