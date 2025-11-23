Cinéma Arudy Sirat VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Sirat VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy dimanche 23 novembre 2025.
Cinéma Arudy Sirat VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
1h 55min Drame. VOSTFR. Tout public avec avertissement.
De Oliver Laxe.
Par Oliver Laxe, Santiago Fillol.
Avec Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy.
Au cœur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son fils Estéban, recherche sa fille aînée qui a disparu. Ils rallient un groupe de ravers en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert. Ils s’enfoncent dans l’immensité brûlante d’un miroir de sable qui les confronte à leurs propres limites .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
English : Cinéma Arudy Sirat VOSTFR
German : Cinéma Arudy Sirat VOSTFR
Italiano :
Espanol : Cinéma Arudy Sirat VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy Sirat VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées