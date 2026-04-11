Cinéma Arudy Super Mario Galaxy Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Super Mario Galaxy

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 16:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

1h 39min | Action, Animation, Aventure, Famille, Fantastique

Après SUPER MARIO BROS., l’adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo et forts du succès remporté dans le monde entier avec plus d’un milliard de dollars de recettes, ILLUMINATION et NINTENDO se retrouvent une nouvelle fois, afin de nous offrir un tout nouveau chapitre, cette fois à dimension cosmique, mais tout aussi bourré d’action SUPER MARIO GALAXY.

À peine installés au Royaume Champignon, un mystérieux appel à l’aide va pousser Mario et Luigi à reprendre du service et plonger dans les zones d’ombre du passé de la princesse Peach. Une mission qui va propulser nos héros et leur nouvelle constellation d’amis, très loin de chez eux, à travers un périple intergalactique, à la découverte de nouveaux mondes où se forgeront des alliances pour le moins inattendues. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy Super Mario Galaxy

L’événement Cinéma Arudy Super Mario Galaxy Arudy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées