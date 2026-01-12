Cinéma Arudy Tafiti Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Tafiti Cinéma Saint Michel Arudy mercredi 4 février 2026.
Cinéma Arudy Tafiti
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
1h 22min | Animation, Aventure, Famille
De Nina Wels | Par Nicholas Hause, Julia Boehme
Avec Deborah Rouach, Cosima Henman, Bürger Lars Dietrich
Lorsque Tafiti, un jeune suricate, rencontre Mèchefol, un potamochère aussi sympathique qu’exubérant, il sait qu’ils ne pourront jamais devenir amis. En effet, la vie dans le désert est pleine de dangers et Tafiti a toujours respecté la règle essentielle de survie chez les suricates il ne faut jamais se lier aux étrangers. Mais lorsque son grand-père est mordu par un serpent venimeux, Tafiti n’a pas le choix. Il doit partir à la recherche d’une fleur légendaire qui guérit de tous les maux, mais qui pousse au-delà des vastes étendues brûlantes du désert. Une quête périlleuse que Tafiti décide d’affronter seul. Mais c’est sans compter sur Mèchefol, bien décidé à accompagner son nouveau meilleur ami dans cette aventure, qu’il le veuille ou non… .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Arudy Tafiti
L’événement Cinéma Arudy Tafiti Arudy a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées