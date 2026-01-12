Cinéma Arudy Tafiti Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Tafiti

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

1h 22min | Animation, Aventure, Famille

De Nina Wels | Par Nicholas Hause, Julia Boehme

Avec Deborah Rouach, Cosima Henman, Bürger Lars Dietrich

Lorsque Tafiti, un jeune suricate, rencontre Mèchefol, un potamochère aussi sympathique qu’exubérant, il sait qu’ils ne pourront jamais devenir amis. En effet, la vie dans le désert est pleine de dangers et Tafiti a toujours respecté la règle essentielle de survie chez les suricates il ne faut jamais se lier aux étrangers. Mais lorsque son grand-père est mordu par un serpent venimeux, Tafiti n’a pas le choix. Il doit partir à la recherche d’une fleur légendaire qui guérit de tous les maux, mais qui pousse au-delà des vastes étendues brûlantes du désert. Une quête périlleuse que Tafiti décide d’affronter seul. Mais c’est sans compter sur Mèchefol, bien décidé à accompagner son nouveau meilleur ami dans cette aventure, qu’il le veuille ou non… .

English : Cinéma Arudy Tafiti

