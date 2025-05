Cinéma Arudy Tardes de Soledad VOSTFR – Cinéma Saint Michel Arudy, 19 mai 2025 21:00, Arudy.

Pyrénées-Atlantiques

Cinéma Arudy Tardes de Soledad VOSTFR Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-19 21:00:00

fin : 2025-05-19

Date(s) :

2025-05-19

2h05 / Documentaire. VOSTFR. Interdit 12 ans.

De Albert Serra

A travers le portrait du jeune Andrés Roca Rey, star incontournable de la corrida contemporaine, Albert Serra dépeint la détermination et la solitude qui distinguent la vie d’un torero. Par cette expérience intime, le réalisateur de Pacifiction livre une exploration spirituelle de la tauromachie, il en révèle autant la beauté éphémère et anachronique que la brutalité primitive. Un fi lm extraordinaire sur la tauromachie et la mort. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English : Cinéma Arudy Tardes de Soledad VOSTFR

German : Cinéma Arudy Tardes de Soledad VOSTFR

Italiano :

Espanol : Cinéma Arudy Tardes de Soledad VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Tardes de Soledad VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées