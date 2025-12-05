Cinéma Arudy T’as pas changé Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy T'as pas changé Cinéma Saint Michel Arudy vendredi 5 décembre 2025.
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
1h44 Comédie.
De et avec Jérôme Commandeur et Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis.
Suite à la disparition de l’un de leurs camarades de classe, quatre anciens lycéens décident, 30 ans après leur bac, de réunir toute leur promo à l’occasion d’une fête, comme à l’époque. Véritable déclaration d’amour aux années 90,
T’as pas changé dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais…
Séance précédée d’un court-métrage. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
