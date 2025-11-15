Cinéma Arudy Un simple accident VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Un simple accident VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy samedi 15 novembre 2025.
Cinéma Arudy Un simple accident VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
1h42 Drame. VOSTFR.
De Jafar Panahi.
Avec Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi.
Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s’installe. Palme d’or Cannes 2025.
Venez fêter la réouverture du cinéma autour d’un apéritif dînatoire à l’issu de la séance ! .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
English : Cinéma Arudy Un simple accident VOSTFR
German : Cinéma Arudy Un simple accident VOSTFR
Italiano :
Espanol : Cinéma Arudy Un simple accident VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy Un simple accident VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées