Cinéma Arudy Valeur sentimentale VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Valeur sentimentale VOSTFR

Cinéma Saint Michel, 11 Rue Saint-Michel, Arudy, Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 EUR

14 novembre 2025

fin : 2025-11-14

2025-11-14

2h 13min Comédie, Drame. VOSTFR.

De Joachim Trier.

Par Joachim Trier, Eskil Vogt.

Avec Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas.

Agnes et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux. .

cinemarudy64@orange.fr

