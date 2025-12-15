Cinéma Arudy Vie privée Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Vie privée Cinéma Saint Michel Arudy vendredi 19 décembre 2025.
Cinéma Arudy Vie privée
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
1h 45min | Drame, Policier, Thriller
De Rebecca Zlotowski | Par Rebecca Zlotowski, Anne Berest
Avec Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira
Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête.
Séance précédée d’un court-métrage .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
English :
L’événement Cinéma Arudy Vie privée Arudy a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées