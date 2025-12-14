Cinéma Arvieu
Cinéma Arvieu vendredi 30 janvier 2026.
Cinéma
Place de l’Eglise Saint Amans Arvieu Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi 2026-01-30
Salle des Tilleuls. À 18h, Zootopie 2 (un polar animé est encore plus drôle, plus rythmé que le premier volet) et à 20h45, Animal Totem (un conte écologiste, loufoque et corrosif!). Tarif 6€ par séance.
Par la commune d’Arvieu, le Syndicat Mixte du Lévézou et Mondes & Multitudes. 6 .
Place de l’Eglise Saint Amans Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 06 06 cantou.arvieu@gmail.com
English :
Salle des Tilleuls. At 6pm, Zootopie 2 (an animated whodunit that’s even funnier and faster-paced than the first installment) and at 8:45pm, Animal Totem (a zany, corrosive environmental tale!). Price 6? per session.
