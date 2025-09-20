Cinéma Asia Film « 2046 » Cinéma Le Select Granville
Cinéma Asia Film « 2046 »
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20 21:00:00
2025-09-20
Séance en partenariat avec Poké Granville et dans le cadre du festival Play It Again.
Sushis et pokés offerts après la séance !
Sur réservation uniquement (jusqu’au vendredi 19/09 21h00). .
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
