Mardi 2025-05-13 20:15:00

2025-05-13

Au boulot ! C’est ce que dit François Ruffin aux riches , qu’il ambitionne de réinsérer . Pour ce faire, il va utiliser une blonde Barbie nommée Sarah Saldman, chroniqueuse ultra-droitière sur une chaîne de télé poubelle. Ce n’est pas elle, en tant que personne, qui est visée mais, à travers elle, tout un symbole, d’aucuns diront tout un système. Sous ses traits vous pourrez mettre tous ceux qui vous bafouent, galvaudent vos idéaux, vous traitent d’assistés à tort et à travers. Vous qui avez eu un jour une tendinite ou un mal de dos au boulot, vous qui souffrez d’une maladie chronique, avez eu besoin d’un arrêt maladie, d’allocations, d’un minimum… de quelque chose. Vous qui vous sentez trop usés pour bosser après vous être tués à la tâche, vous les improductifs au regard des cyniques actionnaires, qui aimeriez-vous rendre utiles à la société et qui oubliez parfois que vous l’êtes, quand vous êtes à la retraite ou sortis des statistiques du travail. .

29 route de Zittersheim

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 70 56 cinema@mjcwingensurmoder.fr

English :

Get to work! So says François Ruffin to the « rich », whom he aims to « reintegrate ». To do this, he’s going to use a blonde Barbie named Sarah Saldman, an ultra-right-wing columnist on a trash TV channel.

German :

An die Arbeit! Das sagt François Ruffin zu den « Reichen », die er « resozialisieren » will. Um dies zu erreichen, setzt er eine blonde Barbie namens Sarah Saldman ein, eine ultrarechte Kolumnistin bei einem Müllsender.

Italiano :

Al lavoro! Questo è ciò che François Ruffin dice ai « ricchi » che vuole « reintegrare ». Per farlo, si servirà di una Barbie bionda di nome Sarah Saldman, opinionista di ultradestra di un canale televisivo spazzatura.

Espanol :

¡A trabajar! Eso es lo que François Ruffin dice a los « ricos » que quiere « reintegrar ». Para ello, va a utilizar a una Barbie rubia llamada Sarah Saldman, columnista de ultraderecha en un canal de televisión basura.

