Cinéma au château « Le chêne »

Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22

« Le chêne », un film de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier (2022). Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Écureuils, balanins, geais, fourmis et mulots scellent leur destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.Documentaire. Durée 77 min. .

Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

