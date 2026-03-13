Cinéma Au fil de l’eau La Virgule Morlaix

Cinéma Au fil de l’eau

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 18:30:00

fin : 2026-04-14 19:10:00

Date(s) :

2026-04-14

Traverser les plus grands océans du monde, voyager le long d’une rivière ou encore dégringoler du ciel même la plus minuscule des gouttes d’eau peut vivre de grandes aventures ! Et en chemin, elle peut faire de drôles de rencontres… Des vacanciers qui jouent sur la plage à une petite fille en bateau, en passant par tout un tas de créatures plus étranges les unes que les autres, son voyage ne sera pas de tout repos une chose est sûre, elle ne restera pas coincée dans un bocal ! Un programme de 5 courts métrages pour découvrir l’eau sous toutes ses formes qui vous plongera dans des univers aquatiques merveilleux.

Dès 3 ans Réservation obligatoire Durée 40 mn .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

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English : Cinéma Au fil de l’eau

L’événement Cinéma Au fil de l’eau Morlaix a été mis à jour le 2026-03-13 par OT BAIE DE MORLAIX