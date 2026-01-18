Cinéma au Foyer Rural Jean Valjean Rue de Niort L’Absie

Cinéma au Foyer Rural Jean Valjean

Rue de Niort Foyer Rural L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

L’ association du Foyer Rural vous propose sa séance de cinéma avec le film Jean Valjean . .

Rue de Niort Foyer Rural L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 22 21 57 veronique.ayguillon@sfr.fr

English : Cinéma au Foyer Rural Jean Valjean

