CINÉMA AU JARDIN Gratuit Archives départementales Marseille 3e Arrondissement

Parvana, une enfance en Afghanistan

Film d’animation de Nora Twomey, studio Cartoon Saloon (2018)

Avec Golshifteh Farahani, Saara Chaudry, Soma Bhatia

Mardi 29 juillet 2025 21 H 30

Jardin de lecture des ABD 108 rue Peyssonnel Marseille 3e



Le film d’animation Parvana sorti en 2018, raconte la vie d’une fillette afghane de onze ans et de sa famille, à Kaboul, sous le régime taliban. Parvana a été éduquée par son père, un ancien instituteur devenu lecteur public après avoir été amputé d’une jambe suite au bombardement de son école. Un jour, ce dernier est injustement arrêté sous prétexte qu’il a fait des études à l’étranger. Parvana et sa mère tentent de protester, mais rien n’y fait, et la mère est violemment battue. Comme les femmes n’ont pas le droit de travailler ni de sortir sans être accompagnées, la famille n’a bientôt plus rien à manger. Parvana se coupe alors les cheveux et se déguise en garçon pour subvenir aux besoins de sa famille.



Le film, co-produit, notamment, par l’actrice réalisatrice Angelina Jolie, a reçu le prix du jury et le prix du public du Festival international du film d’animation d’Annecy 2018. La même année, il a été nommé à l’Oscar du meilleur film d’animation. Déjà à l’origine du superbe Chant de la mer , le studio Cartoon Saloon a produit cette fable politique et poétique sobre, pleine d’humanité et souvent très émouvante. Les graphismes sont superbes, et le tout, inspiré du livre de Deborah Ellis, parvient intelligemment à éviter la complaisance et la caricature.



Les Archives départementales vous invitent au jardin de la lecture pour votre rendez-vous estival de cinéma en plein air, à voir en famille, entre amis ou en solo en écho à l’exposition L’histoire au féminin.



Possibilité d’amener son pique-nique pour manger sur place avant le film.



Avant la séance visite commentée de l’exposition à 19 h.



Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles à reservations.archives@departement13.fr et au 04 13 31 82 00 .

Archives départementales 108 rue Peyssonnel Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 82 52 archives13@departement13.fr

English :

Cinéma au jardin Free screening

Parvana, a childhood in Afghanistan

Animated film by Nora Twomey, Cartoon Saloon studio (2018)

With Golshifteh Farahani, Saara Chaudry, Soma Bhatia

German :

Kino im Garten Kostenlose Vorführung

Parvana, eine Kindheit in Afghanistan «

Animationsfilm von Nora Twomey, Studio Cartoon Saloon (2018)

Mit Golshifteh Farahani, Saara Chaudry, Soma Bhatia

Italiano :

Cinema in giardino Proiezione gratuita

Parvana, un’infanzia in Afghanistan

Film d’animazione di Nora Twomey, studio Cartoon Saloon (2018)

Con Golshifteh Farahani, Saara Chaudry, Soma Bhatia

Espanol :

Cine en el jardín Proyección gratuita

Parvana, una infancia en Afganistán

Película de animación de Nora Twomey, estudio Cartoon Saloon (2018)

Con Golshifteh Farahani, Saara Chaudry, Soma Bhatia

