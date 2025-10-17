Cinéma au Nayrac Le Nayrac
Cinéma au Nayrac Le Nayrac vendredi 17 octobre 2025.
Cinéma au Nayrac
Le Nayrac Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
3 séances en une journée pour ravir les petits et les grands !
RÉSUME DES FILMS PRÉSENTÉS:
14H00
Bonjour LE MONDE !
De Anne–Lise Koehler, Eric Serre
Animation, France, 2019, 1h01
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion,
dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la
faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et
à l’équilibre des écosystèmes.
Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent
la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !
16H00
LA PIE VOLEUSE
De Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan
Drame, France, 2025, 1h41
Maria n’est plus toute jeune et aide des personnes plus âgées qu’elle. Tirant le diable
par la queue, elle ne se résout pas à sa précaire condition et, par-ci par-là, vole quelques
euros à tous ces braves gens dont elle s’occupe avec une dévotion extrême… et qui, pour
cela, l’adorent… Pourtant une plainte pour abus de faiblesse conduira Maria en garde à
vue…
20H30
ANGE
De Tony Gatlif
Avec Arthur H., Suzanne Aubert, Mathieu Amalric
Drame, France, 2025, 1h37
Ange, voyageur solitaire et ethnologue de profession, doit pour rembourser sa dette, mettre
le cap sur les bords de la Méditerranée. Alors qu’il a pris les routes au volant de son vieux
van telle n’est pas sa surprise quand il retrouve cachée dans le coffre sa fille de 17 ans dont
il vient à peine d’apprendre l’existence 6 .
Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com
English :
3 sessions in one day to delight young and old!
German :
3 Sitzungen an einem Tag, um Groß und Klein zu begeistern!
Italiano :
3 sessioni in un giorno per deliziare grandi e piccini!
Espanol :
¡3 sesiones en un día para hacer las delicias de grandes y pequeños!
L’événement Cinéma au Nayrac Le Nayrac a été mis à jour le 2025-10-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)