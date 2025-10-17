Cinéma au Nayrac Le Nayrac

Vendredi 2025-10-17

2025-10-17

3 séances en une journée pour ravir les petits et les grands !

RÉSUME DES FILMS PRÉSENTÉS:

14H00

Bonjour LE MONDE !

De Anne–Lise Koehler, Eric Serre

Animation, France, 2019, 1h01

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion,

dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la

faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et

à l’équilibre des écosystèmes.

Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent

la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

16H00

LA PIE VOLEUSE

De Robert Guédiguian

Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan

Drame, France, 2025, 1h41

Maria n’est plus toute jeune et aide des personnes plus âgées qu’elle. Tirant le diable

par la queue, elle ne se résout pas à sa précaire condition et, par-ci par-là, vole quelques

euros à tous ces braves gens dont elle s’occupe avec une dévotion extrême… et qui, pour

cela, l’adorent… Pourtant une plainte pour abus de faiblesse conduira Maria en garde à

vue…

20H30

ANGE

De Tony Gatlif

Avec Arthur H., Suzanne Aubert, Mathieu Amalric

Drame, France, 2025, 1h37

Ange, voyageur solitaire et ethnologue de profession, doit pour rembourser sa dette, mettre

le cap sur les bords de la Méditerranée. Alors qu’il a pris les routes au volant de son vieux

van telle n’est pas sa surprise quand il retrouve cachée dans le coffre sa fille de 17 ans dont

il vient à peine d’apprendre l’existence 6 .

Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

English :

3 sessions in one day to delight young and old!

German :

3 Sitzungen an einem Tag, um Groß und Klein zu begeistern!

Italiano :

3 sessioni in un giorno per deliziare grandi e piccini!

Espanol :

¡3 sesiones en un día para hacer las delicias de grandes y pequeños!

