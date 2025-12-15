Cinéma au Nayrac

Le Nayrac Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

3 séances en une journée pour ravir les petits et les grands !

RÉSUME DES FILMS PRÉSENTÉS:

14h Panique à Noël

Animation, Famille 1h20 2025

Une adorable famille de souris se prépare à célébrer Noël dans leur chaleureuse maison. Tout est prêt pour des fêtes parfaites… jusqu’à l’irruption d’intrus qui débarquent soudain. Des humains ! Pire une famille d’humains, qui souhaitent eux aussi profiter d’un Noël à la campagne. Mais pas question pour les souris de se laisser déloger ! Elles décident de faire fuir coûte que coûte les trouble-fêtes. La guerre est déclarée, et, dans cette bataille de Noël, personne ne se fera de cadeaux…

16h L’Enfant qui Mesurait le Monde

1h44 Drame Tout public 2024

Sur l’île de Kalamaki en Grèce, Yannis, un jeune enfant autiste, rythme ses journées en mesurant l’ordre du monde les bateaux qui accostent, les prises des pêcheurs, le va-et-vient des clients du café.L’arrivée inattendue de son grand-père, Alexandre Varda, homme d’affaires de renom qu’il n’a jamais rencontré, va perturber l’équilibre fragile de son quotidien. Malgré leurs différences apparentes, une relation profonde et bouleversante se tisse entre ce grand-père distant et ce petit-fils aux talents singuliers.

20h30 Partir Un Jour

Comédie dramatique 1h38 tout public, 2025

Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent… 6 .

Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

English :

3 sessions in one day to delight young and old!

L’événement Cinéma au Nayrac Le Nayrac a été mis à jour le 2025-12-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)