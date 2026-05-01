Cinéma au Nayrac Le Nayrac

Le Nayrac

Cinéma au Nayrac

Espace Multiculturel Le Nayrac Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

3 séances en une journée pour ravir les petits et les grands !

RÉSUME DES FILMS PRÉSENTÉS:

À 14h séance jeunesse

LEO, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, 2023, 1h37

(pour les enfants, à partir de 6 ans)

Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine… il rêve de changer le monde. Embarquez pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci !

À 16h, tout public

L’ENFANT DU DESERT De Gilles de Maistre, France, 2026, 1h35

Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir.

À 20h30, tout public

COMPOSTELLE De Yann Samuell, France, 2026

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. 6 .

Espace Multiculturel Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

3 sessions in one day to delight young and old!

L’événement Cinéma au Nayrac Le Nayrac a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)