Cinéma Au pays de nos frères Saint-Amand-Montrond

Film récompensé pour sa mise en scène au festival de Sundance, créé par Robert Redford, et au Festival du film d’histoire à Pessac.

Dans ce film, Raha AMIRFAZLI et Alireza CHASEMI abordent dans ce film le vécu de trois réfugiés Afghans en Iran de 2001 à 2011. Ils sont cinq millions de réfugiés en Iran. Pour ces émigrés espérant une vie meilleure chez un peuple frère en religion, il va falloir affronter des frontières plus serrées que celles de la géographie et adapter son mode de vie et son attitude… 5.5 .

Awarded for its direction at the Sundance Film Festival, created by Robert Redford, and at the Festival du film d’histoire in Pessac.

Film, der beim Sundance Film Festival, das von Robert Redford ins Leben gerufen wurde, und beim Festival du film d’histoire in Pessac für seine Regie ausgezeichnet wurde.

Film premiato per la regia al Sundance Festival, creato da Robert Redford, e al Festival du film d’histoire di Pessac.

Película premiada por su dirección en el Festival de Sundance, creada por Robert Redford, y en el Festival du film d’histoire de Pessac.

