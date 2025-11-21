Cinéma au profit de l’Amnesty International Lauterbourg

Cinéma au profit de l’Amnesty International

Début : Vendredi 2025-11-21 20:00:00

Entrée libre et ouvert à tous, les recettes seront reversées à Amnesty International.

»INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS » Film famille d’Alain Ughetto

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire… .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est

English :

Admission is free and open to all, with proceeds going to Amnesty International.

German :

Eintritt frei und für alle offen, die Einnahmen werden an Amnesty International gespendet.

Italiano :

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, e l’intero ricavato sarà devoluto ad Amnesty International.

Espanol :

La entrada es libre y gratuita, y todos los beneficios se destinarán a Amnistía Internacional.

