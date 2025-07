Cinéma au Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma au Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 12 juillet 2025.

Cinéma au Relais Culturel

Samedi 12 juillet 2025 à partir de 21h.

Dimanche 13 juillet 2025 à partir de 15h. Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12 21:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12 2025-07-13

Sorti le 11 juinl 2025, durée 1h40 min

De François Prévôt-Légonie, Stephan Archinard

Avec Clovis Cornillac, Laurent Stocker, Bertrand Usclat

Comédie

Suite à une erreur de réservation, deux familles que tout oppose, ainsi qu’un éditeur un peu snob et l’influenceuse qu’il souhaite publier, sont contraints de partager une sublime maison de vacances. Le choc des cultures est immédiat, entre habitudes incompatibles et personnalités bien affirmées. Pourtant, malgré les tensions et les quiproquos, ces vacances forcées prennent une tournure inattendue et se révèlent une aventure pleine de surprises et d’éclats de rire. .

Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com

English :

Released June 11, 2025, running time: 1h40 min

By: François Prévôt-Légonie, Stephan Archinard

With Clovis Cornillac, Laurent Stocker, Bertrand Usclat

Comedy

German :

Veröffentlicht am 11. Junil 2025, Dauer: 1h40 Min

Von: François Prévôt-Légonie, Stephan Archinard

Mit: Clovis Cornillac, Laurent Stocker, Bertrand Usclat

Komödie

Italiano :

Uscito l’11 giugno 2025, durata: 1h40 min

Di: François Prévôt-Légonie, Stephan Archinard

Con: Clovis Cornillac, Laurent Stocker, Bertrand Usclat Clovis Cornillac, Laurent Stocker, Bertrand Usclat

Commedia

Espanol :

Estrenada el 11 de junio de 2025, duración: 1h40 min

Por: François Prévôt-Légonie, Stephan Archinard

Con: Clovis Cornillac, Laurent Stocker, Bertrand Usclat Clovis Cornillac, Laurent Stocker, Bertrand Usclat

Comedia

L’événement Cinéma au Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer