Cinéma au Relais Culturel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 6 septembre 2025.
Samedi 6 septembre 2025 à partir de 21h.
Dimanche 7 septembre 2025 à partir de 15h. Relais Culturel Av Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-09-06 21:00:00
fin : 2025-09-06
2025-09-06 2025-09-07
13 août 2025 en salle | 1h 45min | Comédie dramatique
De Aurélien Peyre | Par Aurélien Peyre
Avec Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet
Tout public
Hugo a 19 ans. Comme chaque été, il passe ses vacances sur une île atlantique, dans la petite maison familiale. Mais cette année est différente, Hugo s’est transformé physiquement et arrive accompagné de sa petite amie, Queen, une esthéticienne dont la verve et les longs ongles strassés détonnent avec la sobriété et la timidité du jeune homme. Rapidement, le couple devient l’objet de tous les regards. .
Relais Culturel Av Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com
English :
august 13, 2025 in theaters | 1h 45min | Comedy drama
From Aurélien Peyre | By Aurélien Peyre
With Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet
German :
13. August 2025 im Kino | 1h 45min | Drama-Komödie
Von Aurélien Peyre | Von Aurélien Peyre
Mit Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet
Italiano :
13 agosto 2025 nei cinema | 1h 45min | Commedia drammatica
Di Aurélien Peyre
Con Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet
Espanol :
13 de agosto de 2025 en cines | 1h 45min | Comedia dramática
Por Aurélien Peyre
Con Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet
