Cinéma au Relais Culturel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma au Relais Culturel

Samedi 6 septembre 2025 à partir de 21h.

Dimanche 7 septembre 2025 à partir de 15h. Relais Culturel Av Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-06 21:00:00

13 août 2025 en salle | 1h 45min | Comédie dramatique

De Aurélien Peyre | Par Aurélien Peyre

Avec Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet

Tout public

Hugo a 19 ans. Comme chaque été, il passe ses vacances sur une île atlantique, dans la petite maison familiale. Mais cette année est différente, Hugo s’est transformé physiquement et arrive accompagné de sa petite amie, Queen, une esthéticienne dont la verve et les longs ongles strassés détonnent avec la sobriété et la timidité du jeune homme. Rapidement, le couple devient l’objet de tous les regards. .

Relais Culturel Av Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com

English :

august 13, 2025 in theaters | 1h 45min | Comedy drama

From Aurélien Peyre | By Aurélien Peyre

With Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet

German :

13. August 2025 im Kino | 1h 45min | Drama-Komödie

Von Aurélien Peyre | Von Aurélien Peyre

Mit Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet

Italiano :

13 agosto 2025 nei cinema | 1h 45min | Commedia drammatica

Di Aurélien Peyre

Con Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet

Espanol :

13 de agosto de 2025 en cines | 1h 45min | Comedia dramática

Por Aurélien Peyre

Con Félix Lefebvre, Anja Verderosa, Suzanne Jouannet

