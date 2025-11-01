Cinéma au Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer
Cinéma au Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 1 novembre 2025.
Cinéma au Relais Culturel
Samedi 1er novembre 2025 à partir de 21h.
Dimanche 2 novembre 2025 à partir de 18h.
Dimanche 9 novembre 2025 à partir de 15h. avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
C’était mieux demain
De Vinciane Millereau
Avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne
Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos. .
avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com
English :
It was better tomorrow
By Vinciane Millereau
With Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne
German :
Morgen war es besser
Von Vinciane Millereau
Mit Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne
Italiano :
Era meglio domani
Di Vinciane Millereau
Con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne
Espanol :
Mejor mañana
Por Vinciane Millereau
Con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne
