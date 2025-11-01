Cinéma au Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma au Relais Culturel

Samedi 1er novembre 2025 à partir de 21h.

Dimanche 2 novembre 2025 à partir de 18h.

Dimanche 9 novembre 2025 à partir de 15h. avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

C’était mieux demain

De Vinciane Millereau

Avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne

Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos. .

avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com

English :

It was better tomorrow

By Vinciane Millereau

With Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne

German :

Morgen war es besser

Von Vinciane Millereau

Mit Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne

Italiano :

Era meglio domani

Di Vinciane Millereau

Con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne

Espanol :

Mejor mañana

Por Vinciane Millereau

Con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne

