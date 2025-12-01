Cinéma au Relais Culturel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer
Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 15h. Relais Culturel Av Th.Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Début : 2025-12-14 15:00:00
2025-12-14
12 novembre 2025 en salle | 1h 40min | Comédie dramatique
De Pascal Elbé | Par Pascal Elbé
Avec Benoît Poelvoorde, Pascal Elbé, Audrey Lamy
Tout public
France 1940, Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a jugé bon de… déserter ! La situation n’est plus tenable. Convaincu que certains s’en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée se faire passer pour juifs afin de bénéficier de l’aide des passeurs pour accéder à la zone libre. De malentendus en révélations, il va entrainer sa famille dans ce grand périple qui déconstruira ses préjugés un à un… .
Relais Culturel Av Th.Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com
English :
november 12, 2025 in theaters | 1h 40min | Comedy drama
From Pascal Elbé | By Pascal Elbé
With Benoît Poelvoorde, Pascal Elbé, Audrey Lamy
German :
12. November 2025 im Kino | 1h 40min | Drama-Komödie
Von Pascal Elbé | Von Pascal Elbé
Mit Benoît Poelvoorde, Pascal Elbé, Audrey Lamy
Italiano :
12 novembre 2025 nei cinema | 1h 40min | Commedia drammatica
Di Pascal Elbé
Con Benoît Poelvoorde, Pascal Elbé, Audrey Lamy
Espanol :
12 de noviembre de 2025 en cines | 1h 40min | Comedia dramática
Por Pascal Elbé
Con Benoît Poelvoorde, Pascal Elbé, Audrey Lamy
