CINÉMA AU SONAMBULE Gignac

CINÉMA AU SONAMBULE

2 Avenue du Mas Palat Gignac Hérault

Tarif : – –

Une fois par mois au Sonambule, retrouvez le cinéma itinérant proposé par le Cinéma Alain Resnais.

Programmation à venir.

Réservation non nécessaire.

Pensez à venir 15 min avant la séance.

2 Avenue du Mas Palat Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 96 03 95

English :

Once a month at Le Sonambule, enjoy the Cinéma Alain Resnais travelling cinema.

Program to come.

Reservations not necessary.

Please arrive 15 minutes before screening.

German :

Einmal im Monat findet im Sonambule ein Wanderkino statt, das vom Cinéma Alain Resnais angeboten wird.

Programmierung folgt.

Eine Reservierung ist nicht erforderlich.

Denken Sie daran, 15 Minuten vor der Vorstellung zu kommen.

Italiano :

Una volta al mese, a Sonambule, il Cinéma Alain Resnais presenta un programma di cinema itinerante.

Programma in arrivo.

Non è necessaria la prenotazione.

Si prega di arrivare 15 minuti prima della proiezione.

Espanol :

Una vez al mes, el Cinéma Alain Resnais presenta en Sonambule un programa de cine itinerante.

Programa en preparación.

No es necesario reservar.

Se ruega llegar 15 minutos antes de la proyección.

