Cinéma, Auditorium de Rousson, Rousson

Cinéma Mardi 24 février, 14h30 Auditorium de Rousson Gard
14h30 : “Le secret des mésanges”, jeune public.
16h30 : “Avatar”, 16h30.
20h30 “Muganga, celui qui soigne”.
Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
