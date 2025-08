Cinéma | Aux jours qui viennent | Cayres Cayres

Cinéma | Aux jours qui viennent | Cayres Cayres jeudi 18 septembre 2025.

Cinéma | Aux jours qui viennent | Cayres

Salle des Volcans Cayres Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-18 20:30:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Un film psychologique sur les violences conjugales de Nathalie Najem.

Avec Bastien Bouillon, Zita Hanrot, Alexia Chardard…

Durée 1h40

.

Salle des Volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

A psychological film about domestic violence by Nathalie Najem.

With Bastien Bouillon, Zita Hanrot, Alexia Chardard…

Running time 1h40

German :

Ein psychologischer Film über häusliche Gewalt von Nathalie Najem.

Mit Bastien Bouillon, Zita Hanrot, Alexia Chardard…

Dauer 1h40

Italiano :

Un film psicologico sulla violenza domestica di Nathalie Najem.

Con Bastien Bouillon, Zita Hanrot, Alexia Chardard…

Durata 1h40

Espanol :

Una película psicológica sobre la violencia doméstica de Nathalie Najem.

Con Bastien Bouillon, Zita Hanrot, Alexia Chardard…

Duración 1h40

L’événement Cinéma | Aux jours qui viennent | Cayres Cayres a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire