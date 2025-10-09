Cinéma Aux Jours qui viennent Salle Les Quatre Vents Écommoy

Début : 2025-10-09 20:30:00

fin : 2025-10-09 22:30:00

2025-10-09

Séance de cinéma Aux jours qui viennent le jeudi 09 octobre à 20h30, Salle Les Quatre Vents à Ecommoy.

Projection du film Aux jours qui viennent , le jeudi 09 octobre à 20h30.

Durée 1h40

Nice, de nos jours. Laura, la trentaine, essaie de se reconstruire après une relation tumultueuse avec Joachim. Elle mène une vie en apparence tranquille, en élevant seule sa petite fille. Mais l’accident de Shirine, la nouvelle compagne de Joachim, va faire ressurgir son passé. Les deux femmes, en proie à la violence du même homme, vont peu à peu se soutenir… .

English :

Aux jours qui viennent cinema screening on Thursday, October 09 at 8:30pm, Salle Les Quatre Vents in Ecommoy.

German :

Filmvorführung Aux jours qui viennent am Donnerstag, den 09. Oktober um 20:30 Uhr, Salle Les Quatre Vents in Ecommoy.

Italiano :

Proiezione del film Aux jours qui viennent giovedì 09 ottobre alle 20.30, Salle Les Quatre Vents a Ecommoy.

Espanol :

Proyección cinematográfica de Aux jours qui viennent el jueves 09 de octubre a las 20.30 h, Sala Les Quatre Vents de Ecommoy.

