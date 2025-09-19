Cinéma | Aux jours qui viennent Centre Culturel Langeac
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Tarif :
Date :
Début : 2025-09-19 20:30:00
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
1h 40min | Comédie dramatique | De Nathalie Najem | Par Nathalie Najem | Avec Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard
lecinemalangeadois@gmail.com
English :
1h 40min | Comédie dramatique | By Nathalie Najem | With Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard
German :
1h 40min | Komödie, Drama | Von Nathalie Najem | Von Nathalie Najem | Mit Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard
Italiano :
1h 40min | Commedia drammatica | Di Nathalie Najem | Con Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard
Espanol :
1h 40min | Comedia dramática | Por Nathalie Najem | Con Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard
L’événement Cinéma | Aux jours qui viennent Langeac a été mis à jour le 2025-08-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier