CINÉMA AVANT-PREMIÈRE DE LA MISTERIOSA MIRADA DEL FLAMENCO

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Début des années 1980, dans le désert chilien. Lidia, 11 ans, grandit au sein d’une famille flamboyante qui a trouvé refuge dans un cabaret queer, aux abords d’une ville minière. Quand une mystérieuse maladie mortelle commence à se propager, une rumeur affirme qu’elle se transmettrait par un simple regard. La communauté devient rapidement la cible des peurs et fantasmes collectifs. Dans ce western moderne, Lidia défend les siens. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 29 58 28 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CINÉMA AVANT-PREMIÈRE DE LA MISTERIOSA MIRADA DEL FLAMENCO Sète a été mis à jour le 2026-02-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE