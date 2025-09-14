Cinéma Avant-première « Demon Slayer, la forteresse de l’infinie » Cinéma Le Select Granville
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Début : 2025-09-14 16:30:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
Avant-première « Demon Slayer, la forteresse de l’infinie » avec Natsuki Hanae, Akari Kito, Hiro Shimono
5€50 sur présentation de la carte de fidélité activée. .
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
English : Cinéma Avant-première « Demon Slayer, la forteresse de l’infinie »
