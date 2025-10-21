Cinéma Avant-Première Kaamelott Deuxième Volet Quai des Antilles Le Havre
Quai des Antilles Cinéma Pathé (Docks Vauban) Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-10-21 20:00:00
2025-10-21
Les chevaliers de Kaamelott reviennent… et l’attente touche à sa fin.
Venez assister à l’avant-première du deuxième volet du film Kaamelott lundi 21 octobre à 20h au Pathé Docks Vauban.
La légende continue sur grand écran. .
