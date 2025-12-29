Cinéma Avant-première Les enfants de la résistance en présence de Christophe Barratier Le Fauteuil Rouge Bressuire

Cinéma Avant-première Les enfants de la résistance en présence de Christophe Barratier

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Projection en avant-première du film Les enfants de la résistance en présence du réalisateur Christophe Barratier. .

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89 info@lefauteuilrouge.fr

