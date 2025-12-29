Cinéma Avant-première Les enfants de la résistance en présence de Christophe Barratier Le Fauteuil Rouge Bressuire
Cinéma Avant-première Les enfants de la résistance en présence de Christophe Barratier Le Fauteuil Rouge Bressuire samedi 10 janvier 2026.
Cinéma Avant-première Les enfants de la résistance en présence de Christophe Barratier
Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Projection en avant-première du film Les enfants de la résistance en présence du réalisateur Christophe Barratier. .
Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89 info@lefauteuilrouge.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Avant-première Les enfants de la résistance en présence de Christophe Barratier
L’événement Cinéma Avant-première Les enfants de la résistance en présence de Christophe Barratier Bressuire a été mis à jour le 2025-12-27 par OT Bocage Bressuirais