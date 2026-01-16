CINÉMA AVATAR, DE FEU ET DE CENDRES Balaruc-les-Bains
CINÉMA AVATAR, DE FEU ET DE CENDRES
Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-28
Action, Aventure, Fantastique, Science Fiction de James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34
English :
Action, Adventure, Fantasy, Science Fiction by James Cameron with Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
L’événement CINÉMA AVATAR, DE FEU ET DE CENDRES Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE