Cinéma AVATAR de feu et de cendres

Camarès Aveyron

Séances les vendredi et samedi à 21h et le dimanche à 17h. Un film par semaine à l’affiche.

de James CAMERON

avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Tout public avec avertissement

Le troisième volet de la saga Avatar embarque les spectateurs pour un nouveau voyage immersif sur Pandora en compagnie du Marine devenu Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), de la guerrière Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) et de toute la famille Sully.

Téléchargez le Programme complet 7 .

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screenings Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 5pm. One film per week.

L’événement Cinéma AVATAR de feu et de cendres Camarès a été mis à jour le 2026-01-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)