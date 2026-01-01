Cinéma Avatar de Feu et de Cendres Rue du Docteur Poirot Corcieux

Cinéma Avatar de Feu et de Cendres

Rue du Docteur Poirot Cinéma Corcieux Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Aux prises avec le chagrin après la mort de Neteyam, la famille de Jake et Neytiri rencontre une nouvelle tribu agressive les Na’vi. Ce peuple des cendres est dirigé par le fougueux Varang, alors que le conflit sur Pandora s’intensifie.Tout public

.

Rue du Docteur Poirot Cinéma Corcieux 88430 Vosges Grand Est +33 3 29 50 31 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Grief-stricken by Neteyam’s death, Jake and Neytiri’s family encounter an aggressive new tribe: the Na’vi. This people of the ashes is led by the fiery Varang, while the conflict on Pandora intensifies.

L’événement Cinéma Avatar de Feu et de Cendres Corcieux a été mis à jour le 2025-12-31 par OT SAINT DIE DES VOSGES