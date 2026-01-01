Cinéma Avatar De feu et de cendres Cinéma Plainfaing

Cinéma Avatar De feu et de cendres

Cinéma 39 Noirgoutte Plainfaing Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

Aux prises avec le chagrin après la mort de Neteyam, la famille de Jake et Neytiri rencontre une nouvelle tribu agressive les Na’vi. Ce peuple des cendres est dirigé par le fougueux Varang, alors que le conflit sur Pandora s’intensifie.Tout public

Cinéma 39 Noirgoutte Plainfaing 88230 Vosges Grand Est +33 6 33 64 90 88

English :

Grief-stricken by Neteyam’s death, Jake and Neytiri’s family encounter an aggressive new tribe: the Na’vi. This people of the ashes is led by the fiery Varang, while the conflict on Pandora intensifies.

