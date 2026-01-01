Cinéma Avatar De feu et de cendres Cinéma Plainfaing
Cinéma Avatar De feu et de cendres Cinéma Plainfaing samedi 31 janvier 2026.
Cinéma Avatar De feu et de cendres
Cinéma 39 Noirgoutte Plainfaing Vosges
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Aux prises avec le chagrin après la mort de Neteyam, la famille de Jake et Neytiri rencontre une nouvelle tribu agressive les Na’vi. Ce peuple des cendres est dirigé par le fougueux Varang, alors que le conflit sur Pandora s’intensifie.Tout public
6 .
Cinéma 39 Noirgoutte Plainfaing 88230 Vosges Grand Est +33 6 33 64 90 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Grief-stricken by Neteyam’s death, Jake and Neytiri’s family encounter an aggressive new tribe: the Na’vi. This people of the ashes is led by the fiery Varang, while the conflict on Pandora intensifies.
L’événement Cinéma Avatar De feu et de cendres Plainfaing a été mis à jour le 2025-12-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES