Cinéma Avatar de feu et de cendres

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La municipalité et Ciné Plus Limousin vous propose le film Avatar de feu et de cendres à la salle des fêtes. .

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 80 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Avatar de feu et de cendres

L’événement Cinéma Avatar de feu et de cendres Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Briance Sud Haute-Vienne