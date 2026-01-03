Cinéma avec Les Nuits de la lecture sur le thème Villes et Campagnes Mur-de-Barrez
Cinéma avec Les Nuits de la lecture sur le thème Villes et Campagnes Mur-de-Barrez samedi 24 janvier 2026.
Cinéma avec Les Nuits de la lecture sur le thème Villes et Campagnes
1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
50
Tarif de base plein tarif
abonnement 10 séances
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
court métrage à venir
50 .
1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
upcoming short film
L’événement Cinéma avec Les Nuits de la lecture sur le thème Villes et Campagnes Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2025-12-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)