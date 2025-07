Cinéma « Avignon » Camarès

Cinéma « Avignon » Camarès vendredi 18 juillet 2025.

Cinéma « Avignon »

Camarès Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Tarif normal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-18

Séance les vendredis et samedis à 21h et les dimanches à 17h. Un film par semaine à l’affiche.

Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival…mais qui va très vite le dépasser !

de Johann DIONNET, avec Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler, Lyes Salem

Téléchargez le Programme complet 7 .

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr

English :

Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 5pm. One film per week.

German :

Vorstellungen freitags und samstags um 21 Uhr und sonntags um 17 Uhr. Ein Film pro Woche auf dem Spielplan.

Italiano :

Proiezioni il venerdì e il sabato alle 21.00 e la domenica alle 17.00. Un film a settimana.

Espanol :

Proyecciones viernes y sábados a las 21.00 horas y domingos a las 17.00 horas. Una película por semana.

L’événement Cinéma « Avignon » Camarès a été mis à jour le 2025-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)