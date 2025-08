CINEMA | Avignon | Cayres Cayres

CINEMA | Avignon | Cayres Cayres jeudi 7 août 2025.

CINEMA | Avignon | Cayres

Salle des Volcans Cayres Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-07 20:30:00

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07

Film comédie de Johann Dionnet

Avec Johann Dionnet, Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler…

Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard.

.

Salle des Volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 30 76

English :

Comedy film by Johann Dionnet

With Johann Dionnet, Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler…

A struggling actor, Stéphane and his troupe arrive at the Avignon Festival to perform a boulevard play.

German :

Filmkomödie von Johann Dionnet

Mit Johann Dionnet, Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler…

Der Schauspieler Stéphane ist auf dem absteigenden Ast und landet mit seiner Truppe beim Festival von Avignon, um ein Boulevardstück aufzuführen.

Italiano :

Film commedia di Johann Dionnet

Con Johann Dionnet, Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler…

Stéphane, un attore in difficoltà, arriva con la sua troupe al Festival di Avignone per mettere in scena una commedia da boulevard.

Espanol :

Película de comedia de Johann Dionnet

Con Johann Dionnet, Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler…

Stéphane, un actor en apuros, llega con su compañía al Festival de Aviñón para representar una obra de bulevar.

L’événement CINEMA | Avignon | Cayres Cayres a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire