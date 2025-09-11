Cinéma Avignon Champdeniers
Cinéma Avignon Champdeniers jeudi 11 septembre 2025.
Cinéma Avignon
Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres
Cinéma
Salle des fêtes de Champdeniers
Jeudi 11 septembre 2025, à 20h30.
Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans
Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.
Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival…mais qui va très vite le dépasser !
Renseignements valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27 .
Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27
