Cinéma Avignon Champdeniers

Cinéma Avignon Champdeniers jeudi 11 septembre 2025.

Cinéma Avignon

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-11

Cinéma

Salle des fêtes de Champdeniers

Jeudi 11 septembre 2025, à 20h30.

Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans

Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival…mais qui va très vite le dépasser !

Renseignements valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27 .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27

English : Cinéma Avignon

German : Cinéma Avignon

Italiano :

Espanol : Cinéma Avignon

L’événement Cinéma Avignon Champdeniers a été mis à jour le 2025-08-25 par CC Val de Gâtine